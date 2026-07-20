شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتحرك بحذر مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •المعدن الثمين يقترب من أدنى مستوى في أسبوعين

•الدولار الأمريكي يواصل الصعود مقابل سلة من العملات

•أسعار النفط العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 6 أسابيع

•استمرار الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران

•تزايد الأصوات المطالبة برفع أسعار الفائدة الأمريكية



تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتستأنف خسائرها التي توقفت يوم الجمعة ،لتقترب مرة أخرى من أدنى مستوياتها في أسبوعين ،تحت الضغط السلبي بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي وصعود أسعار النفط العالمية ،في ظل تصاعد الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.



مع تصاعد حدة الحرب الإيرانية ارتفع سعر خام برنت إلى ما فوق 90 دولارًا للبرميل، الأمر الذي زاد من المخاوف بشأن التضخم ،خاصة بعد أن أشار العديد من صناع السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى احتمال الحاجة لرفع أسعار الفائدة لكبح جماح ضغوط الأسعار.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.9% إلى (3,982.77$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,017.45$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,030.85$).



•عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،حققت أسعار الذهب ارتفاع بأكثر من 1% ،بعدما سجلت في وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى في أسبوعين عند 3,959.72 دولارًا للأونصة.



•وفقد المعدن الثمين"الذهب" الأسبوع المنصرم نسبة 2.5% ،في ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،بسبب تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين قرابة 0.2% ،ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ،عاكسًا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



وكما نعلم أن صعود مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أقل جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



يركز المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي كملاذ آمن، مع استمرار تصاعد الضربات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز.



أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين بحوالي 3% ،لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أعلى مستوياتها في ستة أسابيع ، بسبب تصاعد المخاطر في الشرق الأوسط ، وتهديدات إيران بوقف شامل لحركة المرور في مضيق هرمز.



ومما لا شك فيه أن ارتفاع أسعار النفط العالمية يجدد مخاوف تسارع التضخم، مما قد يدفع البنوك المركزية العالمية إلى رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب.



مستجدات الحرب الإيرانية

•شنت الولايات المتحدة موجة جديدة من الضربات الجوية على أهداف داخل إيران، وذلك لليوم التاسع على التوالي.

•الضربات الأمريكية تستهدف مواقع عسكرية مرتبطة بالقدرات الصاروخية والدفاعية الإيرانية ،بهدف إضعاف قدرة إيران في السيطرة على مضيق هرمز.

•شن الحرس الثوري الإيراني هجمات انتقامية منسقة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة استهدفت قواعد عسكرية تستضيف قوات أمريكية في دول المنطقة.

•أعلنت إيران أن مضيق هرمز لن يشهد مرور "قطرة واحدة" من النفط أو الغاز إذا استمرت العمليات العسكرية الأمريكية، في تصعيد جديد للتهديدات المتعلقة بأحد أهم الممرات النفطية في العالم.

•تراجعت حركة الملاحة بشكل ملحوظ في مضيق هرمز، حيث انخفض عدد السفن العابرة مع استمرار المخاطر الأمنية وعمليات التفتيش والهجمات المتبادلة.

•أعلنت القوات البحرية الأمريكية اعتراض وتحويل مسار 6 سفن تجارية و تعطيل سفينة سابعة لتثبيت حصارها البحري الصارم على الموانئ الإيرانية وعزل ساحله.



الفائدة الأمريكية

•انضمت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، إلى الأصوات المتزايدة من صانعي السياسات الذين يُجادلون بأن رفع أسعار الفائدة قد تكون ضرورية لكبح جماح التضخم المستمر.

•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع يوليو الجاري مستقر حاليًا عند 86%،وتسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة عند 14%.

•وتسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع ديسمبر مستقر عند 20%،وتسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة عند 80%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة.



توقعات حول أداء الذهب

قال"كلفن وونج"محلل السوق لمنطقة أسيا والمحيط الهادئ فى شركة اواندا : أدت التطورات العسكرية خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى زيادة مخاطر تحول الصراع إلى هجوم واسع النطاق بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما قد يشكل تهديدًا لأسعار الذهب، إذ ترتفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس إذا بدأت مخاوف الركود التضخمي الحالية تترسخ في الأسواق.



وأضاف وونج: على المدى الطويل، أتوخى الحذر بشأن الذهب، وأراقب مستوى 3,886 دولارًا الرئيسي، الذي قد يؤدي تجاوزه هبوطًا إلى مزيد من الانخفاض نحو 3,500 دولارًا للأونصة.

صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،انخفضت يوم الجمعة بنحو 2.86 طن متري ،لينزل الإجمالي إلى 999.02 طن متري،والذي يعد أدنى مستوى منذ25 سبتمبر 2025.



نظرة فنية

سعر الذهب يظهر إشارات سلبية جديدة - توقعات اليوم – 20-07-2026