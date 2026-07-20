سعر سهم شلمبرغر (SLB) يستسلم للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 20-07-2026

تراجع سعر سهم شلمبرغر ايمتد SCHLUMBERGER N.V (SLB) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك مع بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليضاعف ذلك الضغوط السلبية المحيطة بالسهم، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره دون المقاومة 48.73$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 44.60$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط