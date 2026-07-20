سعر سهم فينتاس (VTR) يحلق عالياً – توقعات اليوم – 20-07-2026

تراجع سعر سهم سناب SNAP INC (SNAP) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من هذا نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 4.87$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 3.81$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط