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سعر سهم فينتاس (VTR) يحلق عالياً – توقعات اليوم – 20-07-2026

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  • سعر سهم فينتاس (VTR) يحلق عالياً – توقعات اليوم – 20-07-2026 1/2
  • سعر سهم فينتاس (VTR) يحلق عالياً – توقعات اليوم – 20-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-20 12:22 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر سهم سناب SNAP INC (SNAP) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من هذا نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 4.87$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 3.81$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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