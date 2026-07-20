سولانا كوين (SOLUSD) يهاجم سقف قناة سعريه تصحيحية هابطة – تحليل – 20-07-2026

ارتفع سعر سهم ويسترن ديجتال WESTERN DIGITAL CORPORATION (WDC) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم المحوري 434.00$، ما أكسب السهم بعضاً من الزخم الإيجابي الذي يحاول من خلاله تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وتصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل على المدى القريب.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم المذكور 434.00$، ليستهدف بعدها دعمه التالي عند سعر 348.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط