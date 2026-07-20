الاقتصاد

سولانا كوين (SOLUSD) يهاجم سقف قناة سعريه تصحيحية هابطة – تحليل – 20-07-2026

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  • سولانا كوين (SOLUSD) يهاجم سقف قناة سعريه تصحيحية هابطة – تحليل – 20-07-2026 1/2
  • سولانا كوين (SOLUSD) يهاجم سقف قناة سعريه تصحيحية هابطة – تحليل – 20-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-20 12:23 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر سهم ويسترن ديجتال WESTERN DIGITAL CORPORATION (WDC) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم المحوري 434.00$، ما أكسب السهم بعضاً من الزخم الإيجابي الذي يحاول من خلاله تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وتصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل على المدى القريب.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم المذكور 434.00$، ليستهدف بعدها دعمه التالي عند سعر 348.00$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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