شكرا لقرائتكم خبر عن البيتكوين تحت ضغط مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصلت عملة البيتكوين (BTC) التداول دون المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يوماً (EMA) بالقرب من مستوى 65 ألف دولار خلال تعاملات الاثنين، وهو مستوى فني رئيسي قد يحدد الاتجاه التالي للعملة المشفرة الأكبر في العالم.

ورغم تحسن الطلب المؤسسي عبر صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة (Spot Bitcoin ETFs) خلال الأسبوع الماضي، فإن تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران حدّ من شهية المستثمرين للمخاطرة، ما أبقى الضغوط قائمة على العملة.

التوترات الجيوسياسية تحد من مكاسب بيتكوين

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) عبر منصة إكس (X) أنها أنهت الليلة التاسعة على التوالي من الضربات ضد إيران في 19 يوليو عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الضربات الأخيرة جاءت تكريماً للعسكريين الأمريكيين الذين قُتلوا خلال الأيام الماضية، فيما أوضحت القيادة المركزية أن الهجمات تستهدف تقويض القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية والمدنيين العابرين عبر مضيق هرمز.

وردت إيران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة هجومية استهدفت حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، بينما أعلنت كل من البحرين والأردن والكويت والعراق تعرضها لموجة جديدة من الهجمات.

كما أعادت الولايات المتحدة مؤخراً فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية وقيّدت ترخيصاً سابقاً لبيع النفط الإيراني، في حين كثف الحرس الثوري الإيراني مراقبة حركة السفن ومحاولات تقييد الملاحة عبر مضيق هرمز.

وأدت هذه التطورات إلى زيادة المخاوف من اتساع رقعة الصراع في المنطقة، ما دفع المتعاملين إلى تسعير علاوة مخاطر جيوسياسية أعلى، وأضعف الإقبال على الأصول عالية المخاطر، بما فيها العملات المشفرة.

كما أدى الارتفاع المتجدد في أسعار النفط إلى إحياء المخاوف المتعلقة بالتضخم المدفوع بالطاقة، وهو ما عزز قوة الدولار الأمريكي باعتباره ملاذاً آمناً، وحدّ من قدرة بيتكوين على تحقيق مكاسب أكبر.

تحسن محدود في الطلب المؤسسي

أظهرت بيانات SoSoValue أن صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصة سجلت تدفقات نقدية داخلة بلغت 75.67 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، لتسجل الأسبوع الثاني على التوالي من التدفقات الإيجابية بعد فترة من السحوبات.

ويشير استمرار التدفقات الإيجابية إلى عودة تدريجية للمستثمرين المؤسساتيين إلى السوق، وهو ما قد يدعم تعافي بيتكوين إذا تسارعت وتيرة هذه التدفقات خلال الأسبوع الحالي.

وقال سايمون-بيتر مسعبني، رئيس تطوير الأعمال لدى XS.com: "عادت التدفقات إلى صناديق ETF، لكنها لا تزال غير كافية لدفع بيتكوين إلى اختراق صعودي واضح."

وأوضح أن معنويات السوق تحسنت نسبياً بدعم من تباطؤ التضخم الأمريكي وعودة التدفقات إلى صناديق بيتكوين الفورية، إلا أن فشل السعر حتى الآن في اختراق نطاق 65 ألفاً إلى 65.5 ألف دولار يشير إلى أن ضغوط الشراء الحالية تكفي فقط للحد من التراجعات، لكنها غير كافية لتأكيد اتجاه صعودي جديد.

وأضاف: "يبقى نطاق 65,000 إلى 65,500 دولار منطقة المقاومة الرئيسية على المدى القريب. وإذا نجحت بيتكوين في اختراق هذا النطاق والثبات فوقه، فقد يمتد التعافي نحو 67 ألفاً إلى 68 ألف دولار. أما إذا استمرت الأسعار في مواجهة ضغوط بيعية وتراجعت تدفقات صناديق ETF مجدداً، فقد تعود العملة لاختبار منطقة 62 ألف دولار، يليها المستوى النفسي المهم عند 60 ألف دولار."

وأشار مسعبني إلى أن السوق لا تفتقر إلى الأسباب التي تدفع المستثمرين لشراء بيتكوين، إلا أن ما ينقصها هو محفز قوي ومستدام، يتمثل غالباً في تدفقات رأسمالية كبيرة وقادرة على تحويل الارتداد الحالي إلى اتجاه صاعد حقيقي.

الإغلاق فوق 65 ألف دولار قد يفتح الطريق لمزيد من المكاسب

تتداول بيتكوين قرب 64,200 دولار، محافظة على دعم أفقي مهم عند 64,004 دولارات، لكنها لا تزال تتحرك أسفل مجموعة من المتوسطات المتحركة الرئيسية.

ويشكل المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يوماً قرب 65 ألف دولار، إلى جانب المتوسطين لـ100 يوم عند 68,128 دولاراً و200 يوم عند 74,074 دولاراً، مستويات مقاومة رئيسية تُبقي النظرة الفنية العامة مائلة إلى السلبية.

ويتحرك مؤشر القوة النسبية (RSI) قرب مستوى 52 نقطة، ما يعكس حالة حيادية نسبياً، في حين لا يزال مؤشر الماكد (MACD) في المنطقة الإيجابية، لكنه بدأ يفقد زخمه، وهو ما يشير إلى تباطؤ قوة الصعود.

وفي حال نجحت بيتكوين في الإغلاق اليومي فوق مستوى 65 ألف دولار، فقد يمهد ذلك الطريق نحو 68,128 دولاراً ثم 74,074 دولاراً، مع وجود مقاومة أبعد قرب 84,410 دولارات.

أما في حال كسر مستوى الدعم عند 64,004 دولارات، فقد تتجه العملة إلى مزيد من التراجع نحو 62 ألف دولار ثم المستوى النفسي المهم عند 60 ألف دولار.