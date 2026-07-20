تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 20-07-2026

تراجع سعر سهم مجموعة على بابا القابضة ALIBABA GROUP HOLDINGS (BABA) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدام السهم بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما عرضه للضغط السلبي وأجبره على هذا التراجع، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، مع بدء توارد الإشارات السلبية منها.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 121.00$، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 105.65$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط