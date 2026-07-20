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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 20-07-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-20 12:31 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تقدم سعر عملة سولانا كوين (SOLUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل دعماً ديناميكياً يعزز من الحالة الإيجابية حول السعر، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه قدرة أكبر على تمديد تلك المكاسب، ليهاجم السعر حالياً سقف قناة سعريه تصحيحية هابطة تحد تداولات السعر في الفترة السابقة على المدى القصير.
لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر العملة الرقمية بتداولاته اللحظية القادمة، خاصة طيلة استقراره اعلى الدعم 75.30$، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 79.15$.
الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد