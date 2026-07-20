تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 20-07-2026

تقدم سعر عملة سولانا كوين (SOLUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل دعماً ديناميكياً يعزز من الحالة الإيجابية حول السعر، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه قدرة أكبر على تمديد تلك المكاسب، ليهاجم السعر حالياً سقف قناة سعريه تصحيحية هابطة تحد تداولات السعر في الفترة السابقة على المدى القصير.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر العملة الرقمية بتداولاته اللحظية القادمة، خاصة طيلة استقراره اعلى الدعم 75.30$، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 79.15$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد