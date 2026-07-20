تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 20-07-2026

انخفض سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليتخطى الزوج بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعرضه للضغط السلبي خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن الزوج من تصريف تشبعه البيعي بها، ما يضاعف من هذا الضغط حوله في الفترة القريبة المقبلة، ولكن يظل حتى الآن الاتجاه المسيطر هو الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركات الزوج بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار ما يبقي آمال التعافي قائمة ولكن بشرط استعادة المقاومة القريبة منه.