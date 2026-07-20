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تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 20-07-2026

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  • تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 20-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-20 16:24 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليتخطى الزوج بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعرضه للضغط السلبي خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن الزوج من تصريف تشبعه البيعي بها، ما يضاعف من هذا الضغط حوله في الفترة القريبة المقبلة، ولكن يظل حتى الآن الاتجاه المسيطر هو الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركات الزوج بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار ما يبقي آمال التعافي قائمة ولكن بشرط استعادة المقاومة القريبة منه.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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