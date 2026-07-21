الاقتصاد

سعر اليورو مقابل الدولار يحافظ على فرص الصعود رغم الضغوط الأخيرة – توقعات اليوم – 21-07-2026

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  • سعر اليورو مقابل الدولار يحافظ على فرص الصعود رغم الضغوط الأخيرة – توقعات اليوم – 21-07-2026 1/2
  • سعر اليورو مقابل الدولار يحافظ على فرص الصعود رغم الضغوط الأخيرة – توقعات اليوم – 21-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-20 16:31 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قفز سعر البتكوين (BTCUSD) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السعر في اختراق مستوى المقاومة المهم 64,500$، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتواصل نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، وتحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من هذا نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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