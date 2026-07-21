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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو مقابل الدولار يحافظ على فرص الصعود رغم الضغوط الأخيرة – توقعات اليوم – 21-07-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-20 16:31 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
قفز سعر البتكوين (BTCUSD) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السعر في اختراق مستوى المقاومة المهم 64,500$، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتواصل نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، وتحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من هذا نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي.