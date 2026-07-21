سعر اليورو مقابل الدولار يحافظ على فرص الصعود رغم الضغوط الأخيرة – توقعات اليوم – 21-07-2026

قفز سعر البتكوين (BTCUSD) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السعر في اختراق مستوى المقاومة المهم 64,500$، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتواصل نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، وتحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من هذا نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي.