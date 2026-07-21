سعر النفط الخام يظهر إشارات إيجابية جديدة – توقعات اليوم – 21-07-2026

يستقر سعر الذهب (GOLD) على تراجع محدود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من تماسك مستوى الدعم النفسي 4,000$ الذي ساهم في الحد من وتيرة الهبوط، إلا أن الضغوط البيعية لا تزال تفرض سيطرتها على تحركات السعر.

وتبقى النظرة الفنية سلبية مع استمرار تداول الذهب دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل أداء دور المقاومة الديناميكية، إلى جانب تحركات السعر بمحاذاة خط ميل هابط يعزز من استقرار الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، كما تدعم مؤشرات القوة النسبية هذا السيناريو مع استمرار توارد الإشارات السلبية عقب خروجها من مناطق التشبع الشرائي، ما يبقي احتمالات استئناف الهبوط قائمة.