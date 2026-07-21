سعر الدولار مقابل الين يحافظ على اتجاهه الصاعد رغم التذبذب – توقعات اليوم – 21-07-2026

تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) بشكل طفيف خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في إطار عمليات جني أرباح طبيعية عقب موجة صعود قوية، مع سعي السعر لاكتساب زخم إيجابي جديد قد يدعم استئناف مكاسبه خلال الفترة القريبة المقبلة.

ولا تزال الصورة الفنية تميل إلى الإيجابية مع استمرار تداول البتكوين أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يوفر دعماً ديناميكياً يعزز من استقرار الاتجاه الصاعد على المدى القصير، بالتزامن مع تحركات السعر بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار. كما تواصل مؤشرات القوة النسبية إرسال إشارات إيجابية رغم بقائها في مناطق التشبع الشرائي، ما يعكس استمرار قوة الزخم ويدعم فرص استهداف مستويات سعرية أعلى بعد انتهاء موجة جني الأرباح الحالية.