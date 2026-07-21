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سعر الدولار مقابل الين يحافظ على اتجاهه الصاعد رغم التذبذب – توقعات اليوم – 21-07-2026

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  • سعر الدولار مقابل الين يحافظ على اتجاهه الصاعد رغم التذبذب – توقعات اليوم – 21-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-21 00:33 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) بشكل طفيف خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في إطار عمليات جني أرباح طبيعية عقب موجة صعود قوية، مع سعي السعر لاكتساب زخم إيجابي جديد قد يدعم استئناف مكاسبه خلال الفترة القريبة المقبلة.

 

ولا تزال الصورة الفنية تميل إلى الإيجابية مع استمرار تداول البتكوين أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يوفر دعماً ديناميكياً يعزز من استقرار الاتجاه الصاعد على المدى القصير، بالتزامن مع تحركات السعر بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار. كما تواصل مؤشرات القوة النسبية إرسال إشارات إيجابية رغم بقائها في مناطق التشبع الشرائي، ما يعكس استمرار قوة الزخم ويدعم فرص استهداف مستويات سعرية أعلى بعد انتهاء موجة جني الأرباح الحالية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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