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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يجني الأرباح بعد اصطدامه بمقاومة قوية – توقعات اليوم – 21-07-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-21 00:51 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
شهد سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) تداولات متذبذبة مالت إلى الارتفاع بشكل طفيف خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، في ظل استمرار الدعم الفني الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل أداء دور الدعم الديناميكي ويعزز من قوة واستقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.
كما تدعم مؤشرات القوة النسبية النظرة الإيجابية مع استمرار توارد الإشارات الصاعدة، ما يعكس تحسن الزخم الشرائي ويعزز من فرص مواصلة الارتفاع خلال الفترة القريبة المقبلة، طالما حافظ الزوج على استقراره أعلى مستويات الدعم الفنية الحالية.