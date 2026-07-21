سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يظهر إشارات إيجابية جديدة – توقعات اليوم – 21-07-2026

تراجع سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) بشكل طفيف خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما اصطدم بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالتزامن مع اختباره لخط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، ما دفع الزوج إلى الدخول في عمليات جني أرباح عقب سلسلة مكاسب قوية سجلها خلال جلسة الأمس.

كما جاءت هذه الحركة متزامنة مع محاولات الزوج تصريف حالة التشبع الشرائي على مؤشرات القوة النسبية، التي بدأت في إرسال إشارات سلبية مع ظهور تقاطع هابط، وهو ما قد يحد من الزخم الصاعد في الفترة القريبة المقبلة، ومع ذلك يبقى المسار المستقبلي مرهوناً بقدرة الزوج على تجاوز مستويات المقاومة الفنية الحالية واستعادة الزخم الإيجابي.