سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يواصل الصعود – توقعات اليوم – 21-07-2026

قفز سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم 0.5830، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أوسع لتمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، وتحركات الزوج بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية تدعم هذا المسار.