سعر سهم الخريف (2081) يشهد مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 21-07-2026

صعد سعر سهم شركة الأندلس العقارية (4320) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السهم لتصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، ليصل السهم إلى ملامسة مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار ويقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة.

لهذا فطيلة ثبات مستوى المقاومة 14.40 ريال فإن توقعاتنا لسعر السهم تميل نحو الهبوط خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 13.53 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط