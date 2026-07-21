سعر سهم بي إس إف (1050) يمدد من مكاسبه – توقعات اليوم – 21-07-2026

يواصل سعر سهم لومي (4262) الهبوط خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد جاء هذا الانخفاض بالرغم من بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وهو ما لم ينعكس على أداء السهم في إشارة واضحة إلى هيمنة القوى البيعية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 33.75 ريال، ليستهدف مستوى الدعم التالي له عند سعر 27.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط