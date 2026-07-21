سعر سهم مدينة المعرفة (4310) يصل لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 21-07-2026

تقدم قليلاً سعر سهم الخريف (2081) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السهم لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول أيضاً تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل على المدى القريب، خاصة مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة استقراره دون المقاومة 109.60 ريال، ليستهدف دعمه التالي عند سعر 103.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط