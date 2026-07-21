سعر سهم جي آي جي (8250) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 21-07-2026

واصل سعر سهم بي إس إف (1050) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل دعماً ديناميكياً يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من كل هذا نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما يزيد من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 18.90 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 20.90 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد