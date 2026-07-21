الفضة ترتفع بأكثر من 5% بفضل آمال تهدئة الحرب الإيرانية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بشكل محدود خلال تعاملات الثلاثاء، في وقت وازنت فيه الأسواق بين تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وبين التفاؤل الذي عززته بيانات التضخم الأمريكية الأضعف من المتوقع الأسبوع الماضي.

وارتفع اليورو بنسبة 0.09% مقابل الدولار إلى 1.1424 دولار، بينما تراجع الين الياباني بنسبة 0.09% أمام العملة الأمريكية إلى 162.63 ين للدولار.

ويعكس هذا الأداء حالة الحيرة التي تسيطر على الأسواق في ظل صعوبة تقييم تأثير التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي.

التوترات الجيوسياسية تدعم الدولار.. والدبلوماسية تحد من مكاسبه

واصل الجيش الأمريكي تنفيذ ضرباته ضد إيران لليلة العاشرة على التوالي، ما أعاد إشعال التوترات ودفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على قرب انتهاء الصراع، وهو ما يدعم عادة الطلب على الملاذات الآمنة مثل الدولار.

في المقابل، لا تزال المساعي الدبلوماسية مستمرة، إذ كشف مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز، الإثنين، أن طهران تلقت عبر وسطاء مقترحًا يتضمن وقفًا لإطلاق النار لمدة 10 أيام.

وأدى غياب الوضوح بشأن مسار الأزمة إلى إبقاء الدولار في حالة من التذبذب، مع إحجام المستثمرين عن اتخاذ مراكز كبيرة في أي اتجاه.

التضخم وأسعار النفط يضيفان مزيدًا من الضبابية

كما ساهمت حالة عدم اليقين بشأن التضخم في زيادة حذر المستثمرين، بعدما أدت بيانات التضخم الأمريكية الهادئة الصادرة الأسبوع الماضي إلى تقليص التوقعات بمزيد من رفع أسعار الفائدة، وهو ما حدّ من قوة الدولار.

لكن مستقبل التضخم لا يزال غير واضح، إذ يعتمد بدرجة كبيرة على موعد عودة حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها واستقرار أسواق النفط.

وبحسب بيانات LSEG، لا يزال المتعاملون يتوقعون تنفيذ رفع واحد على الأقل لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال العام الجاري.

وانخفضت عقود خام برنت بنسبة 1.1% خلال تعاملات الثلاثاء، لكنها لا تزال مرتفعة بنحو 21% منذ بداية الشهر.

وقال جيمي جان، كبير الاقتصاديين والاستراتيجيين في Desjardins: "نتوقع أن يكون أي ضعف مستدام للدولار الأمريكي أقرب إلى قصة عام 2027. ونرجح أن يظل الدولار قويًا خلال الأشهر المقبلة إلى أن تتضح صورة التضخم بشكل أكبر."

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.05% إلى 100.9 نقطة، بعدما سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى له منذ 15 يوليو.

الدولار الكندي يستقر بعد الرسوم الجمركية الأمريكية

استقر الدولار الكندي بعد هبوطه إلى أدنى مستوياته في شهر، عقب فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية جديدة بنسبة 50% على مجموعة واسعة من المنتجات الكندية، ردًا على ما وصفته واشنطن بـ"المعاملة التمييزية" التي تتبعها أوتاوا تجاه السيارات والمشروبات الكحولية ومنتجات الألبان الأمريكية.

الجنيه الإسترليني يترقب المرحلة الجديدة في بريطانيا

ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% إلى 1.3441 دولار، متجهًا لإنهاء سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات.

وجاء ذلك بعد تولي آندي بورنهام رئاسة الوزراء في بريطانيا، ليصبح سابع رئيس وزراء للبلاد خلال عقد واحد، مع تأكيده التزامه بقواعد الانضباط المالي التي وضعتها الحكومة السابقة.

كما جرى تعيين وزير الدفاع السابق جون هيلي وزيرًا للمالية.

ولم يكشف بورنهام حتى الآن عن تفاصيل خطته لتحقيق أهدافه الاقتصادية مع الالتزام بتعهده الانتخابي بعدم رفع الضرائب على العاملين.

وقال شون أوزبورن، كبير استراتيجيي العملات في Scotiabank: "أبرز المخاطر على المدى القريب تتمثل في الأوضاع المالية البريطانية وخطط بورنهام بشأن الالتزام بالقواعد المالية التي فرضتها الحكومة السابقة على نفسها."

وفي الوقت نفسه، تستعد الأسواق لاجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع، حيث يتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يُبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير، مع الإشارة إلى احتمال تنفيذ رفع إضافي واحد على الأقل قبل نهاية العام.