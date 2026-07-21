الارشيف / الاقتصاد

تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 21-07-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 21-07-2026 1/2
  • تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 21-07-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 21-07-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-21 05:36 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

لا تغيير على مسار سعر المؤشر الصاعد بصموده المتكرر فوق الدعم الرئيسي المتمركز عند 100.00 ليبدأ بالتفاعل مع إيجابية المؤشرات الرئيسية بتسجيله للهدف الأول المستقر عند 100.80.

 

كذلك تمركز السعر حاليا ضمن محاور القناة الفرعية الصاعدة سيزيد من فرص استئنافه للمحاولات الصاعدة لنتوقع انجذابه قريبا نحو 101.00 ومن ثم ليضغط على الحاجز المستقر عند 101.20 بهدف إيجاد منفذ لاستئناف الهجوم الصاعد بتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.

 

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 100.55 و 101.00

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا