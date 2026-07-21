تحديث توقع سعر الذهب اليوم 21-07-2026

لا تغيير على مسار سعر المؤشر الصاعد بصموده المتكرر فوق الدعم الرئيسي المتمركز عند 100.00 ليبدأ بالتفاعل مع إيجابية المؤشرات الرئيسية بتسجيله للهدف الأول المستقر عند 100.80.

كذلك تمركز السعر حاليا ضمن محاور القناة الفرعية الصاعدة سيزيد من فرص استئنافه للمحاولات الصاعدة لنتوقع انجذابه قريبا نحو 101.00 ومن ثم ليضغط على الحاجز المستقر عند 101.20 بهدف إيجاد منفذ لاستئناف الهجوم الصاعد بتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 100.55 و 101.00

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع