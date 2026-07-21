تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 21-07-2026

قفز سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح في اختراق خط الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، بالتزامن مع تجاوزه لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في إشارة فنية قوية تعكس تحسن الزخم الشرائي وتخلص السعر من أبرز الضغوط السلبية التي كانت تعيق حركته.

وتزداد فرص استمرار هذا التعافي مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما يدعم احتمالات تمديد المكاسب واستهداف مستويات مقاومة أعلى خلال الفترة القريبة المقبلة، خاصة إذا نجح الذهب في الحفاظ على استقراره أعلى مستويات الاختراق الأخيرة.