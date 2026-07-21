الاقتصاد

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 21-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-21 10:56 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قفز سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح في اختراق خط الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، بالتزامن مع تجاوزه لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في إشارة فنية قوية تعكس تحسن الزخم الشرائي وتخلص السعر من أبرز الضغوط السلبية التي كانت تعيق حركته.

 

وتزداد فرص استمرار هذا التعافي مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما يدعم احتمالات تمديد المكاسب واستهداف مستويات مقاومة أعلى خلال الفترة القريبة المقبلة، خاصة إذا نجح الذهب في الحفاظ على استقراره أعلى مستويات الاختراق الأخيرة.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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