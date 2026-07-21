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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 21-07-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-21 10:59 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
استطاع سعر الفضة (SILVER) تمديد مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينعش آمال التعافي من جديد مع اختراقه لخط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، والذي جاء بالتزامن مع تخطيه لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ويكسبه حرية حركة أكبر لتحقيق المزيد من المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح في تصريف تشبعه الشرائي بها.