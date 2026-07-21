تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 21-07-2026

استطاع سعر الفضة (SILVER) تمديد مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينعش آمال التعافي من جديد مع اختراقه لخط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، والذي جاء بالتزامن مع تخطيه لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ويكسبه حرية حركة أكبر لتحقيق المزيد من المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح في تصريف تشبعه الشرائي بها.