- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 21-07-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-21 11:02 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تقدم سعر النفط الخام (Crude Oil) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مستفيداً من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما منحه قدرة أكبر على تمديد مكاسبه في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.