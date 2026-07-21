تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 21-07-2026

تقدم سعر النفط الخام (Crude Oil) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مستفيداً من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما منحه قدرة أكبر على تمديد مكاسبه في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.