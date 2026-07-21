الاقتصاد

سعر سهم سيرفيس ناو (NOW) يتلقى بعض الدعم – توقعات اليوم – 21-07-2026

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  • سعر سهم سيرفيس ناو (NOW) يتلقى بعض الدعم – توقعات اليوم – 21-07-2026 1/2
  • سعر سهم سيرفيس ناو (NOW) يتلقى بعض الدعم – توقعات اليوم – 21-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-21 12:08 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

لم يستطع سهم شركة إنفيديا NVIDIA CORPORATION (NVDA) الحفاظ على مكاسبه المبكرة في آخر جلساته، ليرتد من أعلى ارتفاع له مقلصاً أغلب تلك المكاسب، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع توارد الإشارات السلبية منها.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 213.80$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 191.00$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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