سعر سهم ميكرون تيكنولوجي (MU) يرتفع بتأثير دعم محوري – توقعات اليوم – 21-07-2026

ارتفع سعر سهم سيرفيس ناو SERVICENOW (NOW) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، وقد جاء هذا الأداء بعدما تمكن السهم من تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، لتدخل تلك المؤشرات حالياً في مناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر، في إشارة إلى وجود زخم إيجابي يتأهب للدخول لمساندة السهم.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 94.75$، ليستهدف مستوى المقاومة التالي له عند سعر 121.70$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد