ستيلر كوين (XLMUSD) يهاجم مقاومة مفصلية – تحليل – 21-07-2026

شهد سعر سهم شركة زيد سكالر ZSCALER INC (ZS) تداولات متذبذبة بنطاق محدود خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول السهم بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع وجود دعم ديناميكي متمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وهو ما يعزز من فرص هذا التعافي.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً للمقاومة الحالية 157.70$، ليستهدف بعدها مقاومته المحورية عند سعر 191.25$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد