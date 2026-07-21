أرباح مصرف الراجحي ترتفع إلى 7.01 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يتراجع مقابل سلة من العملات العالمية

•أسعار النفط تتخلي عن أعلى مستوى في 6 أسابيع

•جهود الوساطة قد توقف الضربات الأمريكية الإيرانية

•تزايد الأصوات المطالبة برفع أسعار الفائدة الأمريكية



ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتستأنف عمليات التعافي من مستويات منخفضة، مسجلة أعلى مستوى في أسبوع، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات وتوقف صعود أسعار النفط العالمية.



يأتي ذلك استنادًا على آمال نجاح الجهود الدبلوماسية إلى وقف التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران ، بما قد يحد من مخاطر ارتفاع أسعار النفط وما يترتب عليه من ضغوط تضخمية على البنوك المركزية العالمية.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.9% إلى (4,084.23$) الأعلى منذ 14 يوليو الجاري ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,008.06$) ، و سجلت أدنى مستوي عند (3,999.89$).



•عند تسوية الأسعار يوم الاثنين ،فقدت أسعار الذهب نسبة 0.25% ،بعدما حققت يوم الجمعة ارتفاع بأكثر من 1% ضمن عمليات تعافي من أدنى مستوى في أسبوعين عند 3,959.72 دولارًا للأونصة.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.15% ،في طريقه صوب تكبّد أول خسارة خلال الجلسات الأربعة الأخيرة ،عاكسًا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



يأتي هذا التراجع وسط تباطؤ عمليات شراء العملة كملاذ آمن ، في ظل تحسن معنويات المستثمرين وارتفاع شهية المخاطرة، مدعومًا بتزايد التوقعات بإمكانية نجاح الجهود الدبلوماسية في احتواء التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران.



أسعار النفط العالمية

انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء بأكثر من 0.5% ،لتتخلي عن أعلى مستوياتها في ستة أسابيع ،بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بالإضافة إلى تنامي الآمال بنجاح الجهود الدبلوماسية في احتواء التصعيد العسكري بمضيق هرمز، بما يضمن استمرار تدفق شحنات النفط عبر الممر المائي الحيوي.



مستجدات الحرب الإيرانية

•أعلن الجيش الأمريكي عن تنفيذ ضربات جوية جديدة ضد أهداف عسكرية إيرانية، وذلك لليوم العاشر على التوالي.

•الضربات الأمريكية استهدفت مراكز قيادة ومنصات لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة ومنظومات دفاع جوي، في إطار جهود واشنطن للحد من قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز.

•وأعلنت إيران مواصلة الرد العسكري، مع تقارير عن استهداف مواقع و قواعد عسكرية أمريكية في دول المنطقة.

•وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: في كل مرة تقتل فيها إيران جنديًا أمريكيًا، ستدفع ثمن ذلك أضعافًا مضاعفة.

•قدم وسطاء دوليون مقترحاً رسمياً لطهران ينص على وقف إطلاق النار لـ 10 أيام لمحاولة إحياء الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه سابقاً وتخفيف حدة التصعيد العسكري.

•أكدت الخارجية الإيرانية استمرار الاتصالات غير المباشرة وتبادل الرسائل و الأفكار مع واشنطن عبر الوسطاء لخفض التصعيد رغم استمرار القصف.



الفائدة الأمريكية

•انضمت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، إلى الأصوات المتزايدة من صانعي السياسات الذين يُجادلون بأن رفع أسعار الفائدة قد تكون ضرورية لكبح جماح التضخم المستمر.

•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع يوليو الجاري مستقر حاليًا عند 84%،وتسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة عند 16%.

•وتسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع ديسمبر مستقر عند 18%،وتسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة عند 82%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة.



توقعات حول أداء الذهب

قال المحلل الاستراتيجي لأسواق المال "إيليا سبيفاك": يبدو أن الذهب يحاول إيجاد قاعدة سعرية حول مستوى 4,000 دولار، وسيحاول استئناف الصعود من هناك.



وأضاف سبيفاك: يبدو أن هذه الأخبار الواردة من الشرق الأوسط لها تأثير ما، على الرغم من أنها باتت تحظى باهتمام عابر.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت يوم الاثنين بنحو 4.57 طن متري،ليرتفع الإجمالي إلى 1,003.59 طن متري ،مرتدًا من إجمالي 999.02 طن متري"الذي يعد أدنى مستوى منذ25 سبتمبر 2025 ".



نظرة فنية

سعر الذهب يعاني من الضغوط السلبية - توقعات اليوم – 21-07-2026