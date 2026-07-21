البنك السعودي الأول يربح 2.33 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2026 بارتفاع 9.6%

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سعر البيتكوين خلال تعاملات الثلاثاء، وبلغ 66,655 دولار، وهو أعلى مستوى له في خمسة أسابيع تحديدا الخامس عشر من يونيو حزيران الماضي، مع تعافي أسهم شركات أشباه الموصلات بعد موجة البيع التي ضغطت على سوق العملات المشفرة الأسبوع الماضي، فيما قادت أسهم الرقائق الآسيوية موجة صعود واسعة للأصول عالية المخاطر.

وصعدت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 1% خلال اليوم، وبنحو 5% على أساس أسبوعي، مع تداولات بلغت قيمتها نحو 33 مليار دولار.

وكانت إيثريوم الأفضل أداءً بين العملات الرئيسية، إذ ارتفعت بنسبة 3% إلى 1,922 دولارًا، لتسجل مكاسب أسبوعية بلغت 8%.

كما ارتفعت عملة الريبل بنسبة 3% إلى 1.13 دولار، محققة مكاسب أسبوعية بنحو 6%، فيما صعدت سولانا بنسبة 2% إلى 78 دولارًا، واستقرت BNB عند 574 دولارًا، بينما ظلت دوجكوين دون تغير يذكر. وارتفعت عملة HYPE التابعة لمشروع Hyperliquid بنسبة 4% إلى 63 دولارًا، لكنها لا تزال العملة الرئيسية الوحيدة التي تسجل أداءً سلبيًا على أساس أسبوعي.

تعافي أسهم الرقائق يدعم شهية المخاطرة

بدأت موجة التعافي من القطاع نفسه الذي تسبب في تراجع الأسواق الأسبوع الماضي، إذ ارتفع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 2%، مسجلًا أول مكاسب له في أربع جلسات، بدعم من أسهم سامسونج إلكترونيكس وشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC).

وصعدت مؤشرات الأسهم في كوريا الجنوبية وتايوان بنحو 4% لكل منهما، بينما قفز مؤشر أسهم التكنولوجيا في البر الرئيسي الصيني بنحو 7% بعد تدخل مؤسسات مدعومة من الدولة، كما ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 3% بعد دخوله منطقة التصحيح الأسبوع الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الصدمة التي أحدثها التقدم الصيني في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي أثرت سلبًا على أسهم الرقائق الأسبوع الماضي، بدأت تتلاشى مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم نفسها.

تدفقات صناديق بيتكوين وتراجع النفط يعززان المكاسب

وحظيت بيتكوين بدعم إضافي من استمرار تدفقات الاستثمار إلى صناديق البيتكوين الفورية المتداولة في البورصة (Spot Bitcoin ETFs)، والتي سجلت صافي تدفقات إيجابية لخمسة أيام متتالية تجاوزت 600 مليون دولار، في أطول موجة شراء مؤسسية منذ منتصف يوليو، بعد ثمانية أسابيع متتالية من صافي التدفقات الخارجة.

كما ساهم تراجع أسعار النفط في تحسين شهية المخاطرة، بعدما انخفض خام برنت بنحو 1% إلى حوالي 88.58 دولارًا للبرميل، عقب إعلان إيران أن الوسطاء يتداولون مقترحات لخفض التصعيد، من بينها اقتراح بوقف الضربات العسكرية لمدة 10 أيام.

وقال جيف مي، الرئيس التنفيذي للعمليات في منصة BTSE: "الأسعار الحالية لبيتكوين وإيثريوم منخفضة لكنها عادلة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تسيطر على الأسواق."

وأضاف أن المستثمرين يركزون حاليًا على اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقبل، حيث يتوقع المتعاملون تثبيت أسعار الفائدة، لكنهم يترقبون إشارات بشأن مسار السياسة النقدية خلال بقية العام.

الفيدرالي قد يحد من استمرار الصعود

ومن المقرر أن يعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه يومي 28 و29 يوليو، فيما تسعّر الأسواق احتمالًا يبلغ نحو 15% لرفع أسعار الفائدة خلال يوليو، مع بقاء احتمال اتخاذ خطوة في سبتمبر قائمًا.

ورغم ارتفاع الأسعار، ظل حجم التداول في السوق الفورية للعملات المشفرة محدودًا، ما يشير إلى أن الصعود جاء نتيجة تحسن شهية المخاطرة أكثر من كونه مدفوعًا بقناعة استثمارية جديدة.

وأشار التقرير إلى أن استمرار ارتفاع أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة الأمريكية قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على نهجه المتشدد، وهو ما قد يحد من مكاسب الأصول عالية المخاطر، بما فيها العملات المشفرة.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن العامل الذي قاد حركة بيتكوين طوال الشهر لم يتغير، وإنما انعكس اتجاهه فقط؛ فبعدما تراجعت العملة الأسبوع الماضي بالتزامن مع هبوط أسهم الرقائق الآسيوية، عادت الآن لتسجل أعلى مستوياتها في أسبوعين مع انتعاش تلك الأسهم.