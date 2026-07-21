تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 21-07-2026

ارتفع سعر عملة ستيلر كوين (XLMUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد السعر حالياً بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 0.1930$، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل دعماً ديناميكياً يعزز من هيمنة واستقرار الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركات السعر بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 0.1930$، ليستهدف بعدها مقاومته المحورية عند سعر 0.2125$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد