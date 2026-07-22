سعر اليورو مقابل الدولار يتعرض لضغوط فنية متزايدة – توقعات اليوم – 22-07-2026

ارتفع سعر سهم سلامة (SALAMA) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل دعماً ديناميكياً يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة وقد جاء هذا الارتفاع بعدما نجح السهم من تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه قدرة على استهداف مقاومات جديدة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 0.82 درهم، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 0.928 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد