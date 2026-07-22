سعر الذهب يعزز صعوده بعد اختراق الاتجاه الهابط - توقعات اليوم – 22-07-2026

شهد سعر سهم الامارات ريم للاستثمار (ERC) مكاسب طفيفة وحذرة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السهم لتعويض البعض من خسائره السابقة، وذلك مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم من تصريف تشبعه البيعي بها، في إشارة واضحة لفقدان الزخم الإيجابي اللازم لتمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 2.00 درهم، ليستهدف مستوى الدعم التالي له عند سعر 1.65 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط