سعر الفضة يهاجم مقاومة مهمة – توقعات اليوم – 22-07-2026

تقدم سعر سهم أمان (AMAN) بحذر خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السهم لتعويض البعض من خسائره السابقة، وسط تأثره بكسر خط اتجاه صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.395 درهم، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 0.34 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط