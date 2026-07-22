سعر النفط الخام يقترب من هدفنا السعري – توقعات اليوم – 22-07-2026

مدد سعر الذهب (GOLD) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم مستوى المقاومة الرئيسي 4,100$، مستفيداً من استمرار تداوله أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي تحول إلى قاعدة دعم ديناميكية تعزز من الزخم الصاعد وتدعم فرص مواصلة الارتفاع.

كما يستفيد الذهب من اختراقه السابق لخط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، في إشارة إلى تحسن واضح في الصورة الفنية، بالتزامن مع استمرار توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، رغم وصولها إلى مناطق تشبع شرائي، ويظل اختراق تلك المقاومة والثبات أعلاها العامل الحاسم لفتح الطريق أمام استهداف مستويات مقاومة جديدة خلال الفترة المقبلة.