سعر سهم الامارات ريم (ERC) يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 22-07-2026

ارتفع سعر سهم باركن (PARKIN) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السهم لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، ليصطدم السهم بهذا الارتفاع بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، ما يقلص من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 5.86 درهم، ليستهدف مستوى الدعم التالي له عند سعر 5.30 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط