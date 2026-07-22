سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يخترق خط اتجاه تصحيحي هابط – توقعات اليوم – 22-07-2026

يستقر سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) على سلسلة خسائر حادة ومتتالية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما كسر خط الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، بالتزامن مع هبوطه دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في إشارة إلى تزايد الضغوط البيعية وتراجع الزخم الإيجابي الذي كان يدعم تحركات الزوج.

وتتعزز النظرة السلبية مع استمرار توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ما يزيد من احتمالات مواصلة الهبوط خلال الفترة القريبة المقبلة، ويقلص فرص التعافي ما لم ينجح الزوج في استعادة التداول أعلى مستويات المقاومة الفنية الرئيسية.