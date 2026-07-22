سعر الدولار مقابل الفرنك يستعد لمهاجمة هدفنا السعري – توقعات اليوم – 22-07-2026

يستقر سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) على سلسلة مكاسب متتالية خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، متأثرا باختراقه خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، مع تحسن ملحوظة في الزخم الإيجابي المحيط بالزوج، خاصة مع وجود دعم ديناميكي متمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يكبح من مكاسب الزوج المقبلة ولو بشكل مؤقت.