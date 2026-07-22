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سعر الدولار مقابل الفرنك يستعد لمهاجمة هدفنا السعري – توقعات اليوم – 22-07-2026

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  • سعر الدولار مقابل الفرنك يستعد لمهاجمة هدفنا السعري – توقعات اليوم – 22-07-2026 1/2
  • سعر الدولار مقابل الفرنك يستعد لمهاجمة هدفنا السعري – توقعات اليوم – 22-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-22 02:29 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يستقر سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) على سلسلة مكاسب متتالية خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، متأثرا باختراقه خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، مع تحسن ملحوظة في الزخم الإيجابي المحيط بالزوج، خاصة مع وجود دعم ديناميكي متمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يكبح من مكاسب الزوج المقبلة ولو بشكل مؤقت.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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