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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النفط خام برنت يصل لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 22-07-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-22 02:31 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
يشهد سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من الدعم الإيجابي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في تصريف تشبعه الشرائي بها.