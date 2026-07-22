سعر النفط خام برنت يصل لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 22-07-2026

يشهد سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من الدعم الإيجابي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في تصريف تشبعه الشرائي بها.