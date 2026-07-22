سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يتراجع قليلاً بعد وصوله لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 22-07-2026

يستقر سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول الزوج البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، ليصل الزوج بانخفاضه الأخير إلى الارتكاز لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها يضاعف من الضغوط الإيجابية حول الزوج.