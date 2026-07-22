سعر سهم أسمنت تبوك (3090) يعمق من خسائره – توقعات اليوم – 22-07-2026

تقدم بشكل طفيف سعر سهم المطاحن الحديثة (2284) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يقلص من فرص تعافي السهم حتى الآن بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم من تصريف تشبعه البيعي بها، ما يضاعف من الضغط السلبي حول السهم.

لذلك فطيلة استقرار سعر السهم دون مستوى المقاومة 29.00 ريال فإن توقعاتنا لسعر السهم تميل نحو الهبوط خلال مستوياته اللحظية القادمة، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 28.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط