سعر سهم التصنيع (2060) يشهد مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 22-07-2026

واصل سعر سهم أسمنت تبوك (3090) الهبوط خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، في إشارة لسيطرة القوى البيعية على السهم، خاصة مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي يعزز هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يضاعف من الضغوط السلبية حول السهم.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون مستوى المقاومة 7.72 ريال، ليستهدف دعمه التالي عند سعر 7.25 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط