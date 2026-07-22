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سعر سهم الإستثمار ريت (4350) يتخلص من ضغوطه السلبية – توقعات اليوم – 22-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-22 02:45 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استمر سعر سهم شركة العمران للصناعة والتجارة (4141) في الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من هذا نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون المقاومة 21.60 ريال، ليستهدف مستوى الدعم المحوري والقريب 19.75 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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