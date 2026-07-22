سعر سهم الدريس (4200) يشهد مكاسب قوية ومفاجأة – توقعات اليوم – 22-07-2026

تقدم قليلاً سعر سهم شركة التصنيع الوطنية (2060) بتداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة يائسة من السهم لتعويض البعض من خسائره السابقة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل على المدى القريب، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم من تصريف تشبعه البيعي بها، ما يضاعف من الضغط السلبي حول السهم.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 9.40 ريال، ليستهدف مستوى الدعم التالي له عند سعر 8.60 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط