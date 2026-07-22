سعر سهم دار الأركان (4300) يستعيد تعافيه – توقعات اليوم – 22-07-2026

مدد سعر سهم مجموعة الخليج للتأمين - جي آي جي (8250) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المحوري 32.85 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وقد جاء هذا الأداء مصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، في إشارة واضحة على صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، وذلك مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لوجود دعم ديناميكي قوي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 32.85 ريال، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 36.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد