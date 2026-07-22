سعر سهم الخبير للدخل (4700) يحقق مكاسب واعدة – توقعات اليوم – 22-07-2026

شهد سعر سهم شركة الإستثمار ريت (4350) مكاسب حادة في آخر جلساته، لينجح السهم في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي خاصة وقد جاء ذلك بمصاحبة زيادة ملحوظة في أحجام التداول، في إشارة واضحة على صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، كما جاء هذا التخطي بالتزامن مع اختراق السهم لخط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، ليعلن بذلك تعافيه من أغلب الضغوط السلبية التي حالت دون صعوده طيلة الفترة السابقة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 6.83 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 8.27 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد