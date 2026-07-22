الاقتصاد

سعر البلاتين يبدأ بالارتفاع– توقعات اليوم 22-7-2026

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  • سعر البلاتين يبدأ بالارتفاع– توقعات اليوم 22-7-2026 1/2
  • سعر البلاتين يبدأ بالارتفاع– توقعات اليوم 22-7-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-22 05:10 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

شكّل سعر النحاس بتداولات يوم أمس اندفاع إيجابي ليحقق بعض المكاسب بملامسته لمستوى 6.4920$ مقتربا بذلك من الحاجز المتمركز عند 6.5100$ والذي يشكل مفتاح تأكيد تفعيله للمسار الصاعد من جديد.

 

قد يضطر السعر حاليا لتشكيل بعض التداولات الجانبية إلا أن استمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي سيزيد فرص تجاوزه للحاجز الحالي لنتوقع استهدافه لمحطات إيجابية جديدة قد تبدأ من 6.61.00$ و6.7300$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.3500 $ و 6.6100$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتجاوز الحاجز

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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