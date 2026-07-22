سعر البلاتين يبدأ بالارتفاع– توقعات اليوم 22-7-2026

شكّل سعر النحاس بتداولات يوم أمس اندفاع إيجابي ليحقق بعض المكاسب بملامسته لمستوى 6.4920$ مقتربا بذلك من الحاجز المتمركز عند 6.5100$ والذي يشكل مفتاح تأكيد تفعيله للمسار الصاعد من جديد.

قد يضطر السعر حاليا لتشكيل بعض التداولات الجانبية إلا أن استمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي سيزيد فرص تجاوزه للحاجز الحالي لنتوقع استهدافه لمحطات إيجابية جديدة قد تبدأ من 6.61.00$ و6.7300$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.3500 $ و 6.6100$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتجاوز الحاجز