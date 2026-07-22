تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 22-07-2026

تعرض سعر المؤشر بتداولات يوم أمس لضغوط إيجابية قوية ناتجة عن تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي لنلاحظ ابتعاده بذلك عن الدعم المتمركز عند 24580.00 وتسجيله لمكاسب لحظية باندفاعه حاليا نحو 25110.00.

نود التنويه إلى أن ثبات التداولات دون الحاجز المتمركز حاليا عند 25225.00 يدعم فرص تجديد السعر للمحاولات التصحيحية الهابطة لنتوقع تسلله قريبا نحو 24890.00 وصولا نحو 24710.00, أما اختراق الحاجز والثبات أعلاه سيؤكد استعداده لتجديد المحاولات الصاعدة بانجذابه أولا نحو 25480.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 24890.00 و 25150.00

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز