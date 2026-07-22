تحديث توقع سعر الذهب اليوم 22-07-2026

فعّل سعر الزوج مؤخرا المسار التصحيحي الصاعد بعد ملامسته لمستوى 0.8455 محاولا تعويض بعض الخسائر باستهدافه يوم أمس لمستوى 0.8538 ومن ثم ليضطر لتشكيل بعض التداولات الجانبية بتذبذبه قرب 0.8520.

نود التنويه إلى أن تعارض المؤشرات الرئيسية إضافة لتشكيل مستوى 0.8553 لحاجز مهم أمام التداولات الحالي, فإن ذلك يدعم فرص تجديد السعر للمحاولات السلبية لنتوقع تسلله قريبا نحو 0.8495 ومن ثم ليحاول تجديد الضغط على العائق المتمركز عند 0.8455 بهدف إيجاد منفذ لاستئناف الهجوم السلبي بتداولات الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8495 و 0.8548

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المنخفض