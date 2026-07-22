تحديث توقع سعر الفضة اليوم 22-07-2026

استغل سعر المؤشر تمركزه المتكرر ضمن محاور القناة الفرعية الصاعدة إضافية لتشكيل مستوى 100.50 لدعم إضافي جديد لنلاحظ وصوله مؤخرا للهدف الثاني المتمركز عند 101.00 وليستقر قربه.

استمرار توفر العزم الإيجابي خلال التداولات الحالية يدعونا لترجيح المزيد من المحاولات الصاعدة ليستهدف السعر بذلك للحاجز المستقر عند 101.20 والذي بتجاوزه سيفتح باب استئنافه للهجوم الصاعد لنتوقع اندفاعه للقمة المحققة مؤخرا والمستقرة عند 101.55.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 100.75 و 101.20

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع